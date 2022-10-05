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    Участок улицы Енлик-Кебек временно перекрыли на ремонт в столице

    5 Октября 2022, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Енлик-Кебек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ 5-6 октября текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189-я.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Дороги
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