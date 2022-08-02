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    • Участок улицы Е-34 полностью перекроют в Нур-Султане

    2 Августа 2022 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города начинает работы по дорожному полотну по улице Е-34. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «В связи с проведением ремонтных работ со 2 по 20 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Е-34 от улицы Е-15 до улицы Е-17», - говорится в сообщении.
    #Нур-Султан #Транспорт #Дороги
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