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    Участок улицы Арай перекрыт на ремонт в Астане

    19 Августа 2023, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Арай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В связи с проведением ремонта с 19 по 21 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Жауказын до ул. Космонавтов.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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