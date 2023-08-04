Участок трассы закрыли из-за взрывных работ в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участок дороги республиканского значения «Сарыозек - Коктал» закрыли для всех видов автотранспорта в связи проведением буро-взрывных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По сообщению филиала ТОО «Казавтожол», в связи проведением буро-взрывных работ с 09:00 часов 4 августа движение по автодороге республиканского значения «Сарыозек - Коктал» (45-68 км) закрыто для всех видов автотранспорта.

ДЧС области Жетысу просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой «112».