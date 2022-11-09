Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Участок трассы в Карагандинской области открыли для движения

    9 Ноября 2022, 08:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск, где ранее было введено ограничение для движения из-за непогоды, открыли для движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    Как сообщалось ранее, 8 ноября с 22.00 ч. в связи с гололедом и резким понижением температуры воздуха в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 66-217 — участок от поселка Ботакара до города Каркаралинск.

    Дорожники ведут активные работы по устранению гололеда на проезжей части. Ситуация на дороге находится на контроле Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Дороги Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Эффект «постоянного присутствия на дорогах» внедряют костанайские полицейские
    Cтартовал международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»
    Столбы освещения автотрассы упали в Павлодарской области из-за сильного ветра
    Сильный ветер сорвал искусственный газон вместе с детьми в Караганде
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске