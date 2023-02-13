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    Участок трассы Ушарал-Достык закрыт для движения

    13 Февраля 2023, 13:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участке трассы «Ушарал-Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

    «В Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Ушарал-Достык» км. 84-184 уч. ст.Коктума – ст.Достык», - говорится в сообщении.

    На республиканской сети автодорог работает 506 единиц спецтехники и 1030 специалистов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Дороги Жетысуская область
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