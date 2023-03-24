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Участок республиканской трассы закрыли в Акмолинской области

24 Марта 2023, 21:17
Участок республиканской трассы закрыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Участок республиканской трассы от поселка Жаксы до города Атбасара в Акмолинской области закрыт из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

«В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, густой туман), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1003, уч. п.Жаксы-г.Атбасар», - говорится в сообщении.


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