Участок республиканской трассы закрыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Участок республиканской трассы от поселка Жаксы до города Атбасара в Акмолинской области закрыт из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

«В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, густой туман), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1003, уч. п.Жаксы-г.Атбасар», - говорится в сообщении.