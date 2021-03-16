Участок республиканской дороги закрыли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за ухудшения погоды закрывают участок дороги республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 20.00 часов участок дороги Р-61 «Тимирязево-Сарыколь» км 0-32 (село Тимирязево - граница Костанайской области) закрыт для движения. Здесь наблюдают низовую метель, ограничение видимости до 50 метров – погодные условия, создающие аварийную обстановку.
Штормовое предупреждение в регионе объявили на 17-18 марта. Ожидаются туман, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.
Спасатели напоминают о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.
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