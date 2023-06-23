Участок проспекта Мангилик Ел закроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по проспекту Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 23 июня по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.