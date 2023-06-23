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    Участок проспекта Мангилик Ел закроют в Астане

    23 Июня 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по проспекту Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С 23 июня по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Транспорт Дороги
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