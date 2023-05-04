Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Участок проспекта Кошкарбаева перекроют в Астане из-за ремонта

    4 Мая 2023, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируется проведение среднего ремонта по пр. Р. Кошкарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В этой связи с 4 по 15 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. М. Жумабаева до ул. С. Нурмагамбетова (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП города Астаны.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Общественные  туалеты появятся в Актобе
    Несколько улиц до конца лета закроют в Алматы
    Участки проспекта Мангилик Ел и улицы Толагай перекроют на ремонт в столице
    Движение по проспекту Туран перекроют в Астане
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров