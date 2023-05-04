Участок проспекта Кошкарбаева перекроют в Астане из-за ремонта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируется проведение среднего ремонта по пр. Р. Кошкарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В этой связи с 4 по 15 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. М. Жумабаева до ул. С. Нурмагамбетова (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП города Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.



