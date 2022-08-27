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    Участок проспекта Кабанбай батыра временно перекроют в Нур-Султане

    27 Августа 2022 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 часов 27 августа по 31 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Динмухамеда Конаева до улицы Сарайшык.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
    Астана (Нур-Султан) Транспорт Общество Дороги
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