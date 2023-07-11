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    Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

    11 Июля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт местного проезда по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    В связи с проведением ремонта с 12 по 15 июля будет перекрыт местный проезд по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Ранее сообщалось о перекрытии еще двух улиц и моста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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