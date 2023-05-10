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    Участок проспекта Аль-Фараби временно перекроют в Астане

    10 Мая 2023, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Ремонтные работы проводит столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    «В связи с этим с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш. В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Транспорт Дороги
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