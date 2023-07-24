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    Участок под второй аэропорт зарезервировали под Астаной

    24 Июля 2023, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генплане Астаны указано, что необходимо зарезервировать место для второго аэропорта на выезде из города в сторону Караганды, примерно в 30-35 километрах от столицы. Заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны Аян Смагулов прокомментировал данную информацию в ответе на запрос редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается строительства нового аэропорта, то принято решение зарезервировать площадь для возможного его размещения в будущем. Данное решение соответствует нормативным требованиям «Планирование и застройка города Астаны». Учитывая существующий международный аэропорт и планы его дальнейшего развития, такое решение требует одностороннего выполнения ТЭО в будущем», - говорится в ответе.

    По данным управления, до сих пор нет информации о территории второго аэропорта и источнике финансирования строительства.

    «В генплане указана только необходимость резервирования территории под новый аэропорт. Показатели объекта и источники финансирования не были установлены из-за отсутствия такой необходимости», - добавил Аян Смагулов.

    Ранее сообщалось, что на ведущих в Астану дорогах построят станции для пересадки с личного транспорта на общественный.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Инфраструктурные проекты Астана Строительство Аэропорт
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