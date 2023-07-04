Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Участок еще одной улицы закрыт на ремонт в Астане

    4 Июля 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по ул. Токтарова от ул. К.Кеменгерулы до ул.Малахова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

    В связи с проведением ремонта с 3 по 4 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопросы реализации нацпроекта «Комфортная школа» обсудили в Правительстве
    Пересечение улиц Обаган и Кенгир перекроют в Астане
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города