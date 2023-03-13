Участок дороги вскрыли в Актюбинской области во избежание затопления поселка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области для обеспечения безопасности жителей поселка Кобда и предотвращения затопления данного поселка был вскрыт один отрезок дороги «Самара-Шымкент». Для движения автотранспорта есть альтернативный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора «КазАвтоЖол».

«В Актюбинской области по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности жителей поселка Кобда и предотвращения затопления данного поселка было принято решение вскрыть один отрезок дороги «Самара-Шымкент» на 613 км», - говорится в сообщении.

Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты.

«Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Кобда-Уил-Шубаркудык-Актобе. Дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе», - проинформировали в «КазАвтоЖол». При возникновении нештатных ситуаций пользователям республиканских трасс необходимо обращаться в единый колл-центр по короткому номеру 1403.

