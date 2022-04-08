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    Участок дороги «Сарыозек – Коктал» закроют в Алматинской области

    8 Апреля 2022, 12:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участок дороги «Сарыозек – Коктал» закроют для всех видов автотранспорта 8 апреля из-за буровзрывных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению ТОО «Нуртас» в связи с проведением реконструктивных работ на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал», на участке 45-68 км с 09:00 часов 8 апреля по 9 апреля будут проводиться буровзрывные работы. В связи с этим данный участок автомобильной дороги будет закрыт для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать сообщениями, передаваемыми службой «112».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Регионы Казахстана Общество Дороги
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