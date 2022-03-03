Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области

    3 Марта 2022, 09:42

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», в связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», в период с 4 по 6 марта 2022 года с производственной необходимостью будут проводиться буровзрывные работы на территории перевала «Алтын емел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    В этой связи, проезд на данном участке автомобильной дороги будет закрыт для всех видов автотранспорта. ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и за ранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.

    Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе Вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Регионы Казахстана Дороги МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    Глава МЧС прибыл на место пожара под Астаной
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске