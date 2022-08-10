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    • Участок дороги по улице Сыганак перекроют в Нур-Султане

    10 Августа 2022 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 13 августа в столице движение полностью перекроют на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна по улице Сауран. С 10 по 13 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что улицу Сейфуллина полностью перекроют между пр. Республики и ул. Ауэзова.
    #Нур-Султан #Общество #Дороги
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