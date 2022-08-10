Участок дороги по улице Сыганак перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по 13 августа в столице движение полностью перекроют на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна по улице Сауран. С 10 по 13 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицу Сейфуллина полностью перекроют между пр. Республики и ул. Ауэзова.



