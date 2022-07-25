Участок дороги планируют закрыть в Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление административной полиции Восточно-Казахстанской области проинформировало, что согласно информации ТОО «Облшыгысжол» в период с 28 по 29 июля будет закрыто движение для всех видов транспортных средств по участку автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное», км 31-37 (от лагеря им. З. Космодемьянской до базы отдыха «Алтайские Альпы»), передает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Вводимые ограничения связаны с ремонтом водопропускной трубы. Движение транспортных средств к населенным пунктам, лагерям и базам отдыха будет осуществляться в объезд по дороге «Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи».

Водителям нужно будет внимательно отнестись к составлению маршрутов с учетом введенных ограничений.