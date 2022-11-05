Участок дороги «Астана-Петропавловск» закрыт из-за метели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок автодороги А-1 «Астана-Петропавловск» км 367-473 (участок от села Келлеровка до Петропавловска) с 22:00 закрыт для всех видов автотранспорта из-за ухудшения погодных условий (буран, метель, ограничение видимости) в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Ситуация на дороге находится на контроле СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол». Задействовано около 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске из-за снега за сутки произошло 14 аварий. Из-за обильного снегопада на объездной дороге Петропавловска большегруз оказался в кювете.

По информации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол», за прошедшие сутки на республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега. В ночь с 4 на 5 ноября 144 единицы спецтехники и 230 человек персонала участвовали в очистке дорог от снега, подсыпке противогололедного материала, а также в патрулировании на дорогах. С начала непогоды использовано 1 тысяча м³ противогололедного материала.



