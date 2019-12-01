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Участок автодороги из-за гололеда закрыли в Актюбинской области
1 Декабря 2019 00:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за гололеда закрыт участок автомобильной дороги Самара - Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную компанию «QazAvtoJol».
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В связи с гололедом на автодороге Самара - Шымкент (город Актобе - населенный пункт Кобда), 710-615 км, введено ограничено движение для всех видов транспорта с 23:15 часов 30 ноября, сообщили в «QazAvtoJol».
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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