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Участок автодороги из-за гололеда закрыли в Актюбинской области

1 Декабря 2019 00:51
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Участок автодороги из-за гололеда закрыли в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за гололеда закрыт участок автомобильной дороги Самара - Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную компанию «QazAvtoJol».

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В связи с гололедом на автодороге Самара - Шымкент (город Актобе - населенный пункт Кобда), 710-615 км, введено ограничено движение для всех видов транспорта с 23:15 часов 30 ноября, сообщили в «QazAvtoJol».

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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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