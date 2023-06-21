Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Участок алматинского терренкура вернули в госсобственность

    21 Июня 2023, 15:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы вернул в государственную собственность верхнюю часть участка на терренкуре. Об этом на встрече с жителями Медеуского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках развития общественных пространств района возвращена в государственную собственность верхняя часть водоема на терренкуре. На сегодня проводится разработка ПСД по ее реконструкции. Также до конца этого года будет проведен текущий ремонт терренкура», - сказал аким.

    В пресс-службе акимата города уточнили, что в госсобственность был возвращен тот участок, на котором ранее планировали вести строительство.

    В апреле этого жители Алматы выступили против сноса спортивной площадки и строительства жилого комплекса на данном участке. В акимате тогда ответили, что строительство ведется без разрешения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Будут ли РАГС оказывать коммерческие услуги после передачи функций в ЦОНы
    Вернуть в госсобственность детские сады предложил депутат
    Нам не надо бояться журналистов – депутат маслихата Алматы
    Горячую воду отключат в двух районах Алматы
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT