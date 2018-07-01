Участницы международного конкурса красоты «Мисс СНГ-2018» приехали в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астану из 10 стран СНГ приехали 19 участниц (в том числе Грузия, Украина, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет) международного конкурса «Мисс СНГ-2018». Об этом сообщают организаторы.

За 22 года данный конкурс впервые проводится в Астане, и он приурочен к 20-летию столицы. Цель конкурса - развитие туризма и культуры между странами-участницами.

Для того чтобы удостоится чести представлять свою страну в Конкурсе, все участницы прошли сложный отбор из нескольких этапов.

Конкурсантки прибыли в Астану 21 июля за несколько дней до финала.



За это время они успеют познакомиться с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетят популярные достопримечательности Астаны, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

В частности, участницы уже посетили детский психоневрологический диспансер «Ңұрлы жүрек», жемчужину Казахстана - курортную зону Бурабай. Как ожидается, проведут товарищеский матч на стадионе «Астана-Арена». Также в рамках международного конкурса в посольстве Армении состоится официальный прием. Напомним, что в 2017 году «Мисс СНГ» проходил в столице Армении - городе Ереване. 27 июля в 19:00 на сцене киноконцертного зала «Казмедиа Орталыгы» пройдет финал международного конкурса.



На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В эксклюзивной шоу-программе примут участие звезда мировой эстрады, талантливые артисты и именитые дизайнеры.

Конкурс «Мисс СНГ» проходит ежегодно, начиная с 1996 года. Нынешний конкурс «Мисс СНГ» в Астане будет проходить под руководством и полной организацией Международного модельного агентства «Velada models» в лице генерального директора Коптлеуовой Зарины, совместно с учредителем конкурса, Кавалером Ордена «Почётный гражданин Евразийского Союза» Наири Мнацаканяном.