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    Участников велотура «Нур-Султан - Жидебай» встретили в Семее

    8 Сентября 2020, 14:30

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее встретили участников велотура «Нур-Султан - Жидебай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

    В честь 175-летия Абая энтузиасты из Нур-Султана отправились на родину великого мыслителя в Жидебай на велосипедах. Велотур из троих человек стартовал в столице 2 сентября. Для того чтобы добраться до Семея потребовалось 6 дней. Сегодня велосипедистов встретили у многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Карагайлы.

    Торжественная встреча прошла с участием городского руководства. Представители отделов культуры и туризма вручили гостям из столицы памятные сувениры. Примечательно, что участниками велотура стали не профессиональные велосипедисты, а любители.

    «Мы лишь решили отдать дань уважения великому Абаю и совершить велотур до Жидебая. По профессии я преподаватель английского языка, второй участник велотура – археолог, старший научный сотрудник областного музея Акмолинской области Жасулан Укеев и третий – журналист Даулет Калиасауов. Дорога была нелегкой, но мы справились, и это того стоило. Порой, проезжая километры на машине, мы не можем заметить всех красот окружающей нас природы. Поэтому мы решили проехать этот путь именно на велосипеде, останавливаясь и наслаждаясь путешествием к священной земле Абая», – отметил участник велотура Ернат Мелсулы.

    Велосипедисты также возложили цветы к памятнику Абая в Семее, а после отправились на родину мыслителя в Жидебай.

    Фото: Информационный центр г. Семея

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Астана Восточно-Казахстанская область Спорт Память Общество Абай
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