Участников религиозной процессии убило током в Индии

ГУВАХАТИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 получили ожоги после того, как в Индии загорелась участвовавшая в процессии храмовая колесница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.
Инцидент произошел на северо-востоке Индии почти в 120 километрах от Трипуры, столицы штата, когда колесница коснулась высоковольтного провода высокого напряжения.
Индийские СМИ сообщают, что во время процессии большая толпа приверженцев индуистского бога Джаганнатха тянула колесницу из дерева и стали.
Раненые были госпитализированы, некоторые получили довольно серьезные ожоги.
Подобные колесницы используются храмами во время религиозных праздников. Высота подобной колесницы может достигать 18 метров.
В прошлом году 11 человек погибли в аналогичном происшествии в южном штате Тамил Наду, когда храмовая колесница также зацепилась за электрический провод.