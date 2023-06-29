Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Участников религиозной процессии убило током в Индии

    29 Июня 2023, 14:10

    ГУВАХАТИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 получили ожоги после того, как в Индии загорелась участвовавшая в процессии храмовая колесница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Инцидент произошел на северо-востоке Индии почти в 120 километрах от Трипуры, столицы штата, когда колесница коснулась высоковольтного провода высокого напряжения.

    Индийские СМИ сообщают, что во время процессии большая толпа приверженцев индуистского бога Джаганнатха тянула колесницу из дерева и стали.

    Раненые были госпитализированы, некоторые получили довольно серьезные ожоги.

    Подобные колесницы используются храмами во время религиозных праздников. Высота подобной колесницы может достигать 18 метров.

    В прошлом году 11 человек погибли в аналогичном происшествии в южном штате Тамил Наду, когда храмовая колесница также зацепилась за электрический провод.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане
    Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки
    41 дерево упало из-за непогоды в Павлодаре
    Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне