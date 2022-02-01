Участников посреднических схем в торговле продовольствием определили в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области определены 5 533 участника посреднических схем в торговле продовольствием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Кызылординской области определены 5 533 участника посреднических цепочек (схем) по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары и направлены в департамент по защите и развитию конкуренции на проведение соответствующих проверок, в том числе 324 добывающих и дистрибьютерных компаний, 430 юридических и физических лиц и фирм по оптовым поставкам, а также 4 779 супермаркетов, мини-маркетов, приусадебных магазинов. На формирование стабилизационного фонда из областного бюджета за последние два года выделено 2 134,3 млн тенге. В настоящее время в стабилизационном фонде имеется 1376,2 тонн продукции, из них: мука пшеничная первого сорта - 420,8 тоны, крупа гречневая - 75,5 тонны, рис - 180,4 тонны, макароны - 56,5 тонн, картофель - 72,2 тонны, лук репчатый - 200 тонн, масло подсолнечное - 97,9 тонн, морковь - 100 тонн, сахарная продукция - 172,9 тонн», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В области по «оборотной схеме» выделено 973 млн тенге 18 субъектам предпринимательства. От 18 предпринимателей, получивших данный займ, 19 социально значимых продуктов питания и продуктов стабилизационного фонда поставляются и реализуются по ценам ниже рыночных в социальных уголках, открытых на основании соглашения в 36 социальных магазинах и 14 крупных супермаркетах, расположенных в городе Кызылорда при СПК «Байконур». На сегодня во всех социальных магазинах хлеб по 55 тенге, сахар по 263 тенге, масло растительное по 630 тенге, картофель по 130 тенге, морковь по 130 тенге, лук репчатый по 65 тенге, капуста по 90 тенге, мука 1 сорта по 135 тенге, крупа гречневая по 415 тенге, рис по 210 тенге, макароны по 200 тенге, говядина по 1650 тенге, курица (окорочка) по 785 тенге, яйца по 32 тенге, молоко по 280 тенге, кефир по 225 тенге, творог продается по 40 тенге.

В 2022 году на формирование запасов продукции по стабилизационному фонду и оборотной схеме в объеме 5 тысяч тонн из областного бюджета дополнительно выделено 1,3 млрд тенге, из них 800 млн тенге выделены на увеличение запасов продукции фонда стабилизации, 500 млн тенге будут направлены на предоставление займов субъектам предпринимательства в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

По общей статистической оперативной информации, индекс цен основных социально значимых продовольственных товаров в Кызылординской области с начала текущего года по состоянию на 18 января составляет 100,3%.

В области имеются достаточные запасы продовольственных товаров в торговых точках, дефицита продовольственных товаров не наблюдается.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.