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    Участников ликвидации аварии на шахте «Абайская» наградили в Караганде

    15 Декабря 2021, 20:15

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В региональном филиале ТОО «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» наградили сотрудников департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области. Наград удостоились и участники ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская», которая произошла 7 ноября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан за добросовестное исполнение служебных обязанностей награждены два сотрудника шахты и 15 горноспасателей карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

    Награды вручили начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов и гендиректор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Владимир Беккер.

    Нагрудного знака «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» удостоены:

    - Наталья Денищук, диспетчер аппаратуры газового контроля участка вентиляции и техники безопасности технической службы шахты «Абайская»;

    - Махаммадисмаил Мадмаров, электрослесарь подземного участка подготовительных работ № 1 шахты «Абайская»;

    - Мурат Азимбаев, заместитель командира взвода по медицинской работе второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Асет Жакан, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Талгат Нурмагамбетов, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Арман Сакбасынов, командир отделения второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Олег Стрижаков, заместитель командира взвода по медицинской работе второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

    Нагрудный знак «Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» вручён:

    - Владимиру Браге, командиру второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Дидару Альнурову, спасателю второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Дмитрию Храмшину, спасателю второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

    Медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награждены:

    - Нариман Абишев, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Нуржан Аликайдаров, командир отделения второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Алибек Аскаров, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Ерік Ескәндір, командир взвода второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Юрий Коровин, заместитель командира взвода второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

    Нагрудным знаком «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін» отмечены:

    - Андрей Андреев, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

    - Кайрат Байманов, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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