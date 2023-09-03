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    Участников кокпара на дороге наказали в Конаеве

    3 Сентября 2023, 16:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили всадников, устроивших кокпар в вечернее время на автодороге республиканского значения в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов в своем Instagram сообщил, что 2 сентября в 21:40 часов поступило сообщение в управление полиции города Конаев о том, что группа людей передвигаются на лошадях вдоль автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен возле кафе «Береке» в Конаеве.

    «Установлено что, 2 сентября гражданин К. 1979 года рождения, в честь дня рождения своих детей, на окраине города Конаев, организовал национальное спортивное мероприятие «Кокпар», где приняли участие спортсмены других районов. В настоящее время организатор и участники мероприятия установлены и доставлены в УП города, все лица привлечены к административной ответственности по статьям 434, 406, 590 часть 5 КоАП РК», - прокомментировал начальник ДП области.

    Организатор кокпара принес извинения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Видео МВД РК Кокпар полиция
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