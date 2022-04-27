Участников группы Mad Men осудили за изготовление и сбыт наркотиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Они изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Судом установлено, что в начале сентября 2020 года гражданин Х. создал преступную группу, куда вошли 6 человек. Все они принимали участие в ее деятельности в целях незаконного изготовления аналога психотропного вещества мефедрон и хранения наркотического средства гашиш для последующего сбыта. Роли каждого из них были четко распределены. Они изготавливали психотропное вещество в подвале коттеджа в Алматы, оборудованного под лабораторию, а затем занимались размещением закладок в общественных местах в городе. Информацию о стоимости они размещали на специально созданных сайте и чатах.

В апреле 2021 года полицейские Алматы в ходе спецоперации задержали молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Среди них оказались участники музыкальной группы «Mad Men».

В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить руководителю преступной группы Х. 18 лет лишения свободы, а остальным участникам от 17 до 17,5 лет лишения свободы.

«Приговором суда Х. признан виновным в создании и руководстве организованной группы, незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы, посредством использования электронных информационных ресурсов и осужден к 17 годам лишения свободы.

Остальные участники признаны виновными в незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, в участии в организованной преступной группе, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы посредством использования электронных информационных ресурсов.

Троим из них назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, остальным участникам 15 лет и 3 месяца лишения свободы», - сообщили в суде.

В качестве смягчающих обстоятельств у всех подсудимых суд признал молодой возраст и отсутствие прежних судимостей. Кроме того, смягчающим обстоятельством у подсудимого С. суд признал частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.