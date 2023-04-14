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    Участников драки на футбольном турнире доставили в полицию Кызылорды

    14 Апреля 2023, 00:33

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видео, на котором подростки избивают друг друга. Инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра. За медицинской помощью никто не обращался. Участники драки доставлены в полицию для разбирательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Данный факт зарегистрирован УП города Кызылорда в ЕРДР по ст. 293 УК РК, ведется следствие.

    Действиям участников драки будет дана правовая оценка. Вместе с тем в полицию для выяснения обстоятельств дела доставлены и организаторы спортивного турнира, между участниками которого и произошел конфликт.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт МВД РК Футбол Кызылорда
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