Участников драки на футбольном турнире доставили в полицию Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видео, на котором подростки избивают друг друга. Инцидент произошел 13 апреля на футбольном поле в одной из школ областного центра. За медицинской помощью никто не обращался. Участники драки доставлены в полицию для разбирательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован УП города Кызылорда в ЕРДР по ст. 293 УК РК, ведется следствие.

Действиям участников драки будет дана правовая оценка. Вместе с тем в полицию для выяснения обстоятельств дела доставлены и организаторы спортивного турнира, между участниками которого и произошел конфликт.