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      Мангистауская область

    Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистауской области

    23 Апреля 2022, 12:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области военнообязанные, которые принимали участие в учениях «Батыл тойтарыс – 2022», заявили, что их обманули сотрудники военкомата. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По их словам, в военкомате мужчинам обещали заплатить 50-80 тыс. тенге за пять дней участия в учениях. В итоге учения длились 12 дней, однако зарплату участникам в полном объеме не выплатили.

    «Для участия в учениях нас отправили на 5 дней. В общем на учениях я пробыл 12 дней. Звонили моим родителям и говорили о том, что я единственный, кто отказываюсь здесь находиться. Грозились засудить и наложить штраф в размере 3 млн тенге», - сказал Бекжан Коляй.

    Людей, которые посчитали себя обманутыми, собралось несколько десятков. На встречу с ними пришел руководитель управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мангистауской области Галым Андалиев. Он разъяснил, что мужчин дезинформировали.

    «Учения проходили в три этапа. С 11 по 22 апреля был последний этап, где нужно было организовать территориальные войска. Призвали 100 военнообязанных. Зарплата им распределяется в зависимости от того, работают они или нет. К примеру, если человек безработный, то он получает 60 тыс. тенге за месяц участия в учениях, если он работает, и его зарплата не превышает среднюю зарплату в Мангистау (то есть если меньше 378 тыс. тенге), то он получает деньги в размере своего ежемесячного оклада», - разъяснил Галым Андалиев.

    Учения в Мангистау проходили в одной из казарм, расположенной в 15 км от Актау. По словам Г.Андалиева, мужчины проходили там военную подготовку. Глава управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты заявил, что деньги участникам учений выплатят в мае. А по вопросу протестующих он еще проведет дополнительное совещание и сообщит всю информацию в соответствующие органы.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Учения Армия Мангистауская область
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