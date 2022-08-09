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    • Участники Tartyl Fest соберутся в Актобе

    9 Августа 2022 08:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе, 11 по счету городе, продолжится республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

    Сегодняшний турнир состоится в парке имени Первого Президента.

    Как проинформировали организаторы, регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 9:00 до 12:00.

    Официальное открытие фестиваля начнется в 18:00 по времени Актобе.

    Специальным гостем сегодняшнего мероприятия станет популярный певец Kalifarniya. По предварительным данным, концерт с участием певца начнется в 22:30.

    Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

    Категории участников:

    До 18 лет (юниоры):

    1) вес – до 55 кг;

    2) вес – от 55 до 70 кг;

    3) вес – от 70 кг и выше;

    от 18 до 30 лет (молодежь):

    4) вес – до 65 кг;

    5) вес – от 65 до 80 кг;

    6) вес – от 80 кг и выше;

    от 30 лет и старше (взрослые):

    7) вес – до 80 кг;

    8) вес – от 80 до 90 кг;

    9) вес – от 90 кг и выше.

    Фестиваль стартовал 10 июля и будет проходить по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

    В каждом городе выберут 27 победителей.

    За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала составляет 54 млн тенге.

    Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

    10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

    14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

    Алматы – третий по счету город, где проходил республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике.

    После южной столицы фестиваль принимал город Тараз.

    23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

    В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

    27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

    Восьмой по счету город, где прошел республиканский спортивный фестиваль – Атырау.

    В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

    В Уральске, 10 по счету городе, где состоялся республиканский фестиваль приняли участие 375 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Актюбинская область #Спорт #Общество #Актобе #Tartyl Fest
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