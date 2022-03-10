Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Участники саммита Евросоюза в Версале обсудят отказ от российских энергоресурсов

    10 Марта 2022, 11:54

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Об этом говорится в проекте декларации саммита стран ЕС в Версале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Выдержки из документа приводит в четверг агентство Reuters .

    «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости [от энергоресурсов РФ] и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», - говорится в проекте итогового документа. Агентство отмечает, что лидеры ЕС не станут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы.

    Кроме того, Reuters со ссылкой на информированные источники называет маловероятным предоставление по итогам саммита Украине ускоренного доступа в ЕС. «Лидеры [стран Евросоюза] вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно развитие сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», - приводит агентство слова одного из еврочиновников.

    Франция, председательствующая в этом полугодии в Европейском союзе, завершает последние приготовления к неформальному саммиту сообщества, который открывается в четверг в Версале.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Евросоюз Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай
    День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
    Объем денежных переводов из Казахстана в Россию вырос почти на 69 %
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров