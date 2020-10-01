Участники праймериз в Алматы рассказали о своих целях и программах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня начались внутрипартийные выборы «Nur Otan», большинство кандидатов – самовыдвиженцы. Каждый по-разному объясняет свое участие, обозначая в качестве главной идеи желание поучаствовать в обновлении страны, передает МИА «Казинформ».

Одним из участников алматинского праймериз является ректор КПНУ им. Абая Такир Балыкбаев. Причину участия объясняет так: «Во-первых, я достаточно опытный специалист в области образования и серьезно понимаю вопросы. Знаю, что и как делать. Многое из того, что указано в программе, это не просто идеи. Это то, что мы сегодня реализуем. Главное, у меня есть знания, опыт, энергия. Поэтому хочу внести соответствующий вклад».

«Мы планируем реализовать несколько проектов. Есть волонтерское движение «Iзгiлiк елшiсi», в рамках которого появилась новая инициатива - медицинское волонтерство. Еще есть стадион «Спартак», по которому принято решение в определенное время предоставлять жителям города, чтобы они могли заниматься спортом. Также хотим открыть бесплатную футбольную секцию для многодетных семей», - рассказывает Т.Балыкбаев.





Из длинного списка участников праймериз по городу Алматы еще выделяется Алтынай Кобеева, руководитель Гражданского центра Алматы.

«Надеюсь, что у меня достаточно опыта для того, чтобы быть полезной в выборном органе власти - маслихате. Потому что принимаю участие в общественно-политической жизни города 20 лет», - говорит Алтынай.





«В целом, все мои программы нацелены на весь город. В районе реализуется проект Бюджет участие, чтобы он эффективно реализовывался. Также продвижение социальных проектов, инициированных общественностью района. Еще мониторинг государственных программ в районе на предмет их эффективности, прозрачности, доступности. Не менее острым является доступность к социальным объектам – школам, поликлиникам, детсадам», - поделилась она планами.

Еще одна участница праймериз Айсулу Ерниязова, председатель ОФ «Лига волонтеров Казахстана» говорит: «Я действительно понимаю куда иду и зачем. Занимаюсь общественной деятельностью не один год. Не понаслышке знаю проблемы общества и уже делаю все, что в моих силах для их решения. Вне зависимости от места рождения и проживания у каждого должен быть доступ к качественному образованию, интернету и культуре. Я готова за это бороться. Ведь, самое главное - я патриот. Буду помогать людям. Мне не хочется заниматься популизмом и давать какие-то громкие обещания. До конца этого года я буду оставаться председателем «Лиги волонтеров Казахстана» и продолжу свою добросовестную работу на благо общества», - поделилась она.



