Участники массовых беспорядков в ВКО были под действием наркотиков - полиция

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в массовых беспорядках участвовали не менее трех тысяч человек, 500 задержаны и дают показания. По данным правоохранителей, большинство из них находились под действием наркотиков и алкоголя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Злоумышленники уничтожили 13 служебных автомашин, серьезно были вооружены огнестрельным оружием, самодельными ножами и заточками. В их арсенале также имелись зажигательные смеси.

«Нападавшие находились в состоянии алкогольного и иного опьянения, в том числе наркотического. По всем этим фактам назначена экспертиза, по результатам которой будет принята процессуальная оценка незаконных неправомерных действий. От рук хулиганов пострадали 25 сотрудников, в том числе имеются сотрудники с ножевыми ранениями, некоторые из них госпитализированы. Остальные, несмотря на полученные телесные повреждения, продолжают нести службу в особом режиме», - рассказала руководитель пресс-службы департамента полиции ВКО Татьяна Карпова.

В регионе, как и по всей стране, объявлен «красный» уровень террористической опасности. На трассах Усть-Каменогорска и Семея работают блокпосты, авто при этом тщательно досматривают.



