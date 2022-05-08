Участники легкоатлетической эстафеты в столице преодолели более 5 км

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площади Demalys Promenade в Нур-Султане 7 мая прошла эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие около 600 учащихся общеобразовательных школ и студентов средних и старших классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана Самата Жылкыбаева, количество участников в традиционных соревнованиях с каждым годом увеличивается.

«Сердечно поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества и с наступающим Днём Победы! Это праздник наших граждан, которые защищают честь и достоинство нашей страны. В соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне, принимают участие около 600 учащихся общеобразовательных школ и студентов средних и старших классов. С каждым годом традиционно проводимые соревнования становятся все более престижными, а количество участников увеличивается», - сказал Самат Жылкыбаев.

Участники эстафеты преодолели дистанцию в 5335 м, состоящую из 14 этапов. Соревнования стартовали на пересечении площади Победы и улицы Бегельдинова, затем дистанция протянулась по улице Алии Молдагуловой – от улицы Бейбитшилик до улицы Отырар.

«Студенты нашего университета были первыми на каждом этапе и финишировали первыми среди 4-х вузов. К этой эстафете мы готовились. Каждый год наш университет занимает призовые места в соревнованиях. Мы продолжили эту традицию и первыми пришли к финишу. Я лично очень довольна. Хочу поблагодарить своего учителя по физической культуре», - сказала студентка Международного университета Астаны Айшабиби Айтбай.

Целью данного соревнования является реализация Послания Президента РК народу Казахстана, а также пропаганда здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ и студентов, развитие массовых спортивных мероприятий.

Победители, занявшие призовые места в соревнованиях, награждены медалями, командными кубками и дипломами.



