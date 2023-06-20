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    Участники конной экспедиции «От Бозока до Улытау» побывали в Карагандинской области

    20 Июня 2023, 22:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Участники конной экспедиции «От Бозока до Улытау» посетили объекты историко-культурного наследия золотоордынского периода. В рамках этнографического тура они заехали в Нуринский район Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казиныорм».

    Члены экспедиции побывали в селах Куланотпес, Бестамак, Ткенекты, Шубарколь, где встретились с населением и рассказали им о средневековом городище Бозок, который был обнаружен в 1998 году известным археологом Кималем Акишевым на восточном берегу озера Бузукты, юго-западнее Астаны.

    «Конная экспедиция по сакральным местам Казахстана направлена на соединение двух памятников эпохи Средневековья – Бозока и Улытау и развитие экологического туризма. Её организовали сотрудники государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок», – говорит участник экспедиции Дидар Оралбекулы.

    Цель экспедиции – популяризация нематериального культурного наследия Казахстана. Для этого ежегодно музеем-заповедником «Бозок» проводятся этнографические праздники – «Қымызмұрындық», «Сірге жияр», «Атқа мінгізу», «Тусау кесер».

    Завершением экспедиции станет передача эстафеты «От Бозока Казахстана до Бозока Турции». В юго-восточной части Турции находится город с аналогичным названием Bozok, известный богатой историей и культурой.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область История Казахстана Археология Караганда
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