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    Участники и инвалиды ВОВ в Алматы получат по одному млн тенге

    29 Апреля 2020, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы в период чрезвычайного положения продолжена работа по социальной поддержке социально-уязвимых слоев населения. В городе получат единовременную выплату участники и инвалиды ВОВ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне согласно поручению Главы государства проводится единовременная выплата участникам и инвалидам ВОВ. При поддержке акима города в целях оказания социальной поддержки 202 человека из числа участников и инвалидов ВОВ получат по одному млн тенге, порядка четырех тысяч человек - по 100 тысяч тенге и еще более 14 тысяч человек – по 50 тысяч тенге», - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель управления социального благосостояния Рахат Шимашева.

    Всего единовременные выплаты получат 18 296 человек на 1,3 млрд тенге:

    - участники и инвалиды Великой Отечественной войны - по 1 млн тенге (202 человека);

    - лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - по 100 тысяч тенге (3 954 человека);

    - вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в повторный брак - по 100 тысяч тенге (4 человека);

    - родителям и не вступившие в повторный брак супругам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане - по 100 тысяч тенге (32 человека);

    - участники трудового фронта, работавшие в тылу во время ВОВ, в том числе награжденные медалями и орденами СССР, а также не награжденные - по 50 тысяч тенге (14 104 человек).


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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