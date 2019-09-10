Участники экспедиции «По следам аль-Фараби» посетили Турцию, Ливан и Сирию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Депутат Сената Парламента Алимжан Куртаев в составе республиканской научно-исследовательской экспедиции «По следам аль-Фараби» посетил Турцию, Ливан и Сирию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Напомним, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» в 2020 году под эгидой ЮНЕСКО состоится празднование 1150-летия великого тюркского мыслителя аль-Фараби.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби совместно с медиакомпаниями создали цикл документальных фильмов, посвященных жизни и творческой деятельности аль-Фараби. Сейчас идет работа над созданием четвертого документального фильма об аль-Фараби «Возвращение Учителя». Съемки фильма проходят в рамках республиканской научно-исследовательской экспедиции «По следам аль-Фараби», в которую вошли ведущие фарабиеведы, а также общественные и культурные деятели.

В состав делегации экспедиции включен депутат Сената Парламента Алимжан Куртаев, который в бытность акимом Отырарского района ЮКО способствовал строительству историко-краеведческого музея, созданию памятника аль-Фараби и активизации археологических работ древнего Отырара.