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    Участники Астанинского процесса сделали совместное заявление по итогам переговоров

    16 Июня 2022, 16:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвучено совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 18-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно заявлению представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

    Также стороны рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в обеспечении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

    «Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили все виды террористической активности в различных частях Сирии», - говорится в заявлении.

    По предоставленной информации, стороны отметили созыв восьмого заседания Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета 30 мая – 3 июня в Женеве.

    «Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов», - говорится в тексте заявления.

    Страны-гаранты вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования страны призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

    С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке .

    Ранее сообщалось , что очередная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса пройдет во второй половине 2022 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Сирия
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