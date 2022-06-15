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    Участники Астанинского процесса по Сирии прибыли в Нур-Султан

    15 Июня 2022, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все стороны Астанинского процесса по Сирии прибыли в Нур-Султан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передает МИА «Казинформ».

    «Все делегации участвующие в Астанинском процессе по Сирии уже прибыли в столицу Казахстана. Сегодня с утра начались переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Стороны обсуждают такие вопросы, как ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

    «Пленарное заседание, где будет зачитано Совместное заявление по итогам переговоров, состоится завтра во второй половине дня. После пленарки будет организована пресс-конференция для всех аккредитованных СМИ», - сказал А. Смадияров.

    Ранее сообщалось, что все стороны встречи в рамках Астанинского процесса по Сирии подтвердили участие.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Правительство РК Сирия Международная деятельность РК
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