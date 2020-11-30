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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Участники Astana Hub сэкономили 3,3 млрд тенге на налоговых преференциях

    30 Ноября 2020, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число участников международного технопарка IT-стартапов Astana Hub достигло 375 IT-компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу технопарка Astana Hub.

    Все участники технопарка получают налоговые преференции. Преференции освобождают участников от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов. По состоянию на 1 октября 2020 года участники технопарка сэкономили 3 миллиарда 294 миллионов тенге.

    Главная цель преференций – предоставить возможность технологическим компаниям сэкономить и реинвестировать средства в развитие своих проектов. Льготный налоговый режим для участников Технопарка предоставляется по принципу экстерриториальности внутри Казахстана. Другими словами, для получения преференций не обязательно находиться на территории Astana Hub или столицы: можно работать в любой точке Казахстана. Данная мера действует до конца 2024 года.

    Из 375 компаний-участников Astana Hub, половина компаний находятся в таких регионах Казахстана как Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск и т.д. Чтобы получить статус участника Astana Hub, необходимо пройти несложный процесс онлайн-регистрации на веб-портале Astana Hub с подачей минимального пакета документов (перечень которых можно найти на веб-портале Astana Hub). Потенциальному участнику необходимо проверить свою компанию на первоначальные требования.

    Это должно быть юридическое лицо без филиалов, компания не должна являться недропользователем, участником СЭЗ, а также плательщиком акцизов, 50% и более доли компании не должны принадлежать государству или квазигосударственным организациям. Также одним из самых важных критериев является соответствие доходов компании Перечню приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

    «Это специальный перечень, который утвержден Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. Всего таких видов 19. Перечень охватывает довольно широкий спектр видов деятельности, начиная от разработки программного обеспечения и создания информационных систем до разработки видеоигр и внедрения аппаратно-программных комплексов на базе технологии блокчейн. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте», - сообщили в пресс-службе технопарка Astana Hub.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Связь, ТВ, IT
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