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    Участниками госпрограммы «Еңбек» стали 283 тысячи человек

    22 Июля 2020, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев этого года участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 283 тысячи человек. 217,6 тысячи человек были трудоустроены, из них 102,6 тысячи – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

    На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 118 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места 15 тысяч; на молодежную практику – 14 тысяч; на общественные работы – 89 тысяч.

    Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 июля т.г. из трудоизбыточных южных регионов переселено 3 019 человек в составе 853 семей.

    По состоянию на 1 июля на краткосрочные курсы обучения направлены 7,2 тысячи человек, из которых 342 человека завершили обучение, и 148 трудоустроено. Всего до конца года данной мерой планируется охватить 18,8 тысячи граждан.

    С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках госпрограммы было выдано 3 931 микрокредит на сумму 17,6 млрд тенге, из которых 14,6 млрд – на 3 687 микрокредитов для сельских предпринимателей, которые уже создали 4 115 рабочих мест.

    Объем финансирования на кредитование в рамках развития массового предпринимательства на 2020 год составляет 54,2 млрд тенге, из них на сельскую местность приходится 79,9% (43,3 млрд. тенге) и 20,1% (10,9 млрд тенге) на города.

    Также участникам программы будет предоставлено более 24 тысяч государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 июлят.г. уже выдано 10,8 тысячи грантов.

    Кроме этого, 30 тысяч человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Занятость Общество
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