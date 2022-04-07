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    Участникам Олимпийских и Азиатских игр увеличат денежные выплаты в СКО

    7 Апреля 2022, 16:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают повысить ежемесячные денежные выплаты спортсменам, которые входят в состав сборных команд РК, и их тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Его разработчики отметили, что денежное содержание ведущих спортсменов области было определено в 2017-м году с учетом базового должностного оклада. Минимальный - 11 509 тенге, максимальный – 362 434 тенге. В проекте указано, что сейчас эти выплаты неактуальны и не соответствуют прожиточному минимуму.

    В сравнении с другими областями Северо-Казахстанская находится по величине выплат в аутсайдерах. Как следствие – ведущие спортсмены уезжают играть за другие региона.

    Новая ежемесячная выплата будет зависеть от уровня спортивного соревнования и занятого места.

    Участнику Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, занявшему 1-е место, будут выплачивать до 250 МРП (с 1-го января 2022-го года 1 МРП составляет 3 063 тенге – прим. авт), 2-е место – до 200 МРП, 3-е место – до 150 МРП. Предусматривается выплата и за занятые 4-е, 5-е и 6-е место – до 140 МРП, до 130 и до 120 МРП, соответственно.

    Призёрам Азиатских игр, участникам чемпионатов мира среди взрослых предлагают установить ежемесячную выплату до 150, 130 и 120 МРП в месяц. Призёрам чемпионата мира среди юниоров - до 60, 50 и 40 МРП. Чемпионат Азии, кубок мира, этапы кубка мира среди взрослых — до 100, 80, 60 МРП, для юниоров – до 40, 30, 20 МРП. Кубок Азии, Европы среди взрослых — до 50, 40, 30 МРП, для юниоров – до 40, 30, 20 МРП. Чемпионат РК, спартакиада РК, Паралимпийские игры РК, Сурдлимпийские игры РК среди взрослых – до 50, 40, 30 МРП, для юниоров – до 30, 20, 10 МРП.

    Все указанные выплаты предлагают осуществлять до следующих соревнований.

    Проект постановления находится на обсуждении до 18-го апреля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Спорт Олимпиада Регионы Казахстана Общество Азиатские игры
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