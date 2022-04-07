Участникам Олимпийских и Азиатских игр увеличат денежные выплаты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают повысить ежемесячные денежные выплаты спортсменам, которые входят в состав сборных команд РК, и их тренерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов. Его разработчики отметили, что денежное содержание ведущих спортсменов области было определено в 2017-м году с учетом базового должностного оклада. Минимальный - 11 509 тенге, максимальный – 362 434 тенге. В проекте указано, что сейчас эти выплаты неактуальны и не соответствуют прожиточному минимуму.

В сравнении с другими областями Северо-Казахстанская находится по величине выплат в аутсайдерах. Как следствие – ведущие спортсмены уезжают играть за другие региона.

Новая ежемесячная выплата будет зависеть от уровня спортивного соревнования и занятого места.

Участнику Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, занявшему 1-е место, будут выплачивать до 250 МРП (с 1-го января 2022-го года 1 МРП составляет 3 063 тенге – прим. авт), 2-е место – до 200 МРП, 3-е место – до 150 МРП. Предусматривается выплата и за занятые 4-е, 5-е и 6-е место – до 140 МРП, до 130 и до 120 МРП, соответственно.

Призёрам Азиатских игр, участникам чемпионатов мира среди взрослых предлагают установить ежемесячную выплату до 150, 130 и 120 МРП в месяц. Призёрам чемпионата мира среди юниоров - до 60, 50 и 40 МРП. Чемпионат Азии, кубок мира, этапы кубка мира среди взрослых — до 100, 80, 60 МРП, для юниоров – до 40, 30, 20 МРП. Кубок Азии, Европы среди взрослых — до 50, 40, 30 МРП, для юниоров – до 40, 30, 20 МРП. Чемпионат РК, спартакиада РК, Паралимпийские игры РК, Сурдлимпийские игры РК среди взрослых – до 50, 40, 30 МРП, для юниоров – до 30, 20, 10 МРП.

Все указанные выплаты предлагают осуществлять до следующих соревнований.

Проект постановления находится на обсуждении до 18-го апреля.