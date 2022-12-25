Участникам ЧМ-2022 по футболу грозит дисквалификация на полгода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) может применить жесткие санкции в отношении футболистов сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Хосе Марии Хименеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

ФИФА уведомила Федерацию футбола Уругвая, что Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на срок до шести месяцев за их поведение после матча с Ганой (2:0) на групповом этапе чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

В концовке матча главный арбитр не назначил пенальти в ворота сборной Ганы, чем вызвал гнев уругвайских футболистов: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА. Если бы Уругвай забил Гане еще один мяч, то обошел бы в таблице сборную Южной Кореи и попал бы в плей-офф.



