Участника январских событий осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Гражданина М. обвинили в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями, уничтожением имущества, то есть в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 272 УК, а также в призывах к активному неподчинению законным требованиям власти и массовым беспорядкам, то есть в преступлении, предусмотренное частью 3 статьи 272 УК.

«Судом установлено, что 5 января 2022 года М., находясь на территории Алматы, несмотря на действующий режим ЧП, принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались применением насилия, совершением погромов, поджогов, разрушениями, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, нарушением общественного порядка и безопасности, ущемлением прав и свобод других граждан и организаций.

Далее, М. с другими участниками массовых беспорядков прорвал оцепление полиции и военнослужащих. После этого он выступил перед толпой, стал активно призывать людей к неподчинению законным требованиям представителей власти, при этом выкрикивая провокационные лозунги, выражаясь нецензурной бранью. После чего стал наносить удары по легковым автомашинам и кидать камни в сотрудников полиции», - сообщили в пресс-службе районного суда.

При назначении наказания, суд учел совершение правонарушения впервые, положительные характеристики по месту жительства, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения и Закон «Об амнистии» Республики Казахстан от 2 ноября 2022 года, принятый в связи с массовыми беспорядками на территории РК с 4 по 7 января 2022 года.

В суде прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы и с применением закона об амнистии окончательно - 1 год лишения свободы.

Приговором суда М., признан виновным в предъявленном обвинении и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с применением закона об амнистии срок наказания окончательно определен 9 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.