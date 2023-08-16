Участника «цветочного скандала» в Шымкенте освободили от должности в ДГД

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте замруководителя ДГД района уволился с работы после резонансного скандала в цветочном магазине, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДГД напомнили, что 10 августа текущего года в социальных сетях и СМИ был опубликован ряд видеозаписей, с неподобающим поведением граждан в одном из цветочных магазинов Шымкента.

«Согласно появившейся информации, одним из участников видео являлся заместитель руководителя Управления государственных доходов по Енбекшинскому району Шымкента Данияр Маратұлы Елқонды, чьи действия вызвали широкий общественный резонанс.

В связи с чем, Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Шымкенту были направлены материалы с целью привлечения к ответственности Д.Елконды. Приказом руководителя Департамента государственных доходов по Шымкенту на Д. Елқонды наложено дисциплинарное взыскание в виде «строгий выговор», - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, руководством Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы поручено принять меры по изучению соразмерности наложенного дисциплинарного взыскания с проведением, при необходимости, служебного расследования.

Однако, в настоящее время, Д. Елқонды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. Согласно действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию, не имелось.

Напомним, видео из цветочного магазина «Romantic» вызвало большой общественный резонанс. На видео, мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. На втором видео другой гражданин набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов.

В ходе разбирательств было установлено, что один из нападавших - бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции.

15 августа первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал инцидент в цветочном магазине в Шымкенте. Спикер подтвердил, что устроивший дебош человек был участковым полицейским.