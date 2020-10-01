Участник праймериз из Алматы призывает казахстанцев помочь социально уязвимым слоям населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Daco motors KZ», член партии Nur Otan Нурымбек Тау участвует в праймериз. Он намерен развивать Алатауский район Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурымбек Тау занимается предпринимательством 15 лет. В 1997 году переехал в Алматы из Монголии.

«Я решил участвовать в праймериз партии Nur Otan из-за пандемии. Сейчас вы видите ситуацию в мире и стране. Люди нуждаются в помощи. Я сам уже 15 лет занимаюсь бизнесом. Оказывается, есть люди, которые не могут купить себе хлеб. В этом я сам убедился во время карантинных мер, когда оказывал помощь нуждающимся. Поэтому надо помочь таким людям и говорить об этом. Думаю, что праймериз - это хорошая возможность для этого. Здесь ты можешь говорить свое мнение, представить свою программу», - говорит он.

«Я сам работаю в Алатауском районе. Здесь много многодетных семей, матерей-одиночек, которые нуждаются в помощи. В этом районе необходимо развивать кружки, спортивные секции, молодежные центры, детские площадки, где дети и молодежь могли заниматься внешкольных занятий. Построить больницы, так как проживает большое количество населений. Сейчас здесь всего пять городских поликлиник. Я много поднимаю вопросы медицины. Не хватает койко-мест в стационарах. Я сам убедился в этом, когда в середине июня переболел коронавирусом. В ближайшие четыре года по госпрограмме запланировано строительство 20 больниц в стране, и хотелось бы, чтобы одна их них появилась в нашем районе», - добавил Н. Тау.

Отметим, в восьми районах Алматы с сегодняшнего дня активно проходит голосование нуротановцев - участников праймериз.





Фото: instagram.com/nurym_tau