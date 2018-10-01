Участник «100 новых лиц Казахстана»: Каждый шаг вдохновляет на новые великие дела

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участник проекта «100 новых лиц Казахстана», 27-летний талдыкорганец Ельдос Баялышбаев основал реабилитационный центр, стал инициатором первой автоволонтерской службы для инвалидов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждое выступление Ельдоса или даже появление на сцене приветствуется продолжительными аплодисментами. Его уникальная судьба, интересный жизненный путь и реальные дела вызывают особое уважение и восхищение. Про таких людей говорят «сильные духом».

Сегодня Ельдоса Баялышбаева знает вся Алматинская область, он вошел в проект «100 новых лиц». В прошлом году в канун Дня независимости удостоился медали «Шапагат» за активную и плодотворную благотворительную деятельность, милосердие.

Однако 8 лет назад все было по-другому. Тогда Ельдос попал в страшное ДТП и получил травму шейного позвонка. Полгода он провел лежа на кровати, не мог даже сидеть, но благодаря поддержке родных и усердному труду через полгода он сел, еще через год научился ползать. И только еще через год начал передвигаться с помощью ходунков. Первый результат вдохновил его на новые свершения. В тот момент зародилась идея создать реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями и тем самым помочь людям встать на ноги.

«Когда ты оказываешься в такой ситуации, ты понимаешь, что по республике очень мало спортивно-реабилитационных центров. В домашних условиях очень сложно заниматься физическими упражнениями. Поэтому, когда я озвучил эту мысль, меня горячо поддержали. Городской акимат предоставил помещение, в региональной Палате предпринимателей порекомендовали участвовать в государственных программах. Такими маленькими шагами мы открыли центр «Асар», который существует уже три года», - рассказывает предприниматель.



Тогда в успех Ельдоса верили немногие. Начать все с нуля и развивать социальное предпринимательство - невыгодно, говорили знакомые парня, но все получилось.

В 2015 году он прошел обучение основам бизнеса и принял участие в конкурсе на получение безвозмездного гранта по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020». После удачной защиты, комиссия одобрила его бизнес-проект на сумму 3 млн тенге. На эти средства изготовили специальные тренажеры.

«На сегодняшний день более 300 человек прошли курсы реабилитации, из них около 60 человек начали передвигаться с помощью костылей и ходунков, и более ста человек стали обслуживать себя самостоятельно, перемещаться с кровати на коляску и обратно. В наш центр приезжают не только с Алматинской области, но и со всех регионов Казахстана и соседних стран. Самое главное, здесь в первую очередь тренируют дух, а потом мышцы», - поделился Баялышбаев.

После первой победы и поддержки от государства Ельдос начал принимать участие в разных конкурсах и грантах.

В 2016 году он участвовал в конкурсе «Startup Bolashak» при поддержке холдинга «Байтерек», BI group, ассоциации «Болашак», где занял второе место. На эти средства он построил первый и единственный специализированный пансионат для инвалидов на озере Алаколь.

Год спустя Ельдосу вновь улыбнулась удача. Он при сопровождении областной Палаты предпринимателей выиграл международный грант по программе «Корни травы» от посольства Японии на 26 миллионов тенге и полностью вложил их на приобретение реабилитационных тренажеров.

Он также стал инициатором создания первой автоволонтерской службы для инвалидов. Десятки горожан и предпринимателей, даже местные власти во главе с заместителем акима области откликнулись на добрый призыв и приняли участие в проекте.

Предприниматель одержал еще одну победу. В конкурсе «Лучший молодой предприниматель», среди бизнесменов в возрасте от 16 до 29 лет, получившие поддержку в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» Ельдос Баялышбаев занял почетное третье место. Его проект реабилитационного центра, который успешно реализован, в том числе благодаря государственной поддержке, не оставил никого равнодушным.

Теперь в планах Ельдоса строительство хостела для людей с ограниченными возможностями. Данный объект позволит им более комфортно получать реабилитацию.

«Я понял, что травму я получил не зря. Благодаря ей, я по-другому стал относиться к жизни и людям. Когда меня спрашивают, как мне все это удалось, я говорю: всегда необходимо идти вперед, несмотря на все сложности на пути, ты должен продолжать идти к цели. Каждый пройденный шаг или простые слова благодарности вселяют уверенность и вдохновляют на новые великие дела», - говорит Ельдос Баялышбаев.





